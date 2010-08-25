Завтра в Киеве - комфортная погода

Завтра ночью в северных и центральных областях Украины, днем на Левобережье и в южной части ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в южной части днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, днем 20-25°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 10-15°; южной и восточной частях ночью 15-20°, на побережье морей до 22°, днем 24-29°.

В Киевской области в четверг ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 23°.