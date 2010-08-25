Ельченко надеется, что Россия обеспечит потребности миллионов украинцев

Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО надеется, что в России будут обеспечены национально-культурные потребности миллионов украинцев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил, выступая перед украинской диаспорой в Украинском культурном центре в Москве.

Посол поблагодарил представителей украинской общины в России за весомый вклад в построение Украинского государства и укрепление его международного авторитета.

«Вы были и остаетесь достойными послами нашей страны в России, болеете за настоящее и будущее Украины», - отметил В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он заметил, что благодаря диаспоре в России знают и ценят богатую украинскую культуру, украинские национальные традиции и язык.

«Надеюсь, что и в дальнейшем совместными усилиями мы сможем распространять на российских поприщах лучшее достояние украинской культуры, способствовать обеспечению национально-культурных потребностей миллионов украинцев в России», - сказал посол.

В.ЕЛЬЧЕНКО также отметил, что руководство Украины проводит прагматичную внешнюю политику, призванную защищать национальные интересы. Украина строит дружеские и взаимовыгодные отношения со всеми странами мира. В то же время, отношения с Россией занимают особое место среди внешнеполитических приоритетов Украины, добавил В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, усилия, направляемые Украиной на развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений с Россией, базируются на понимании простых вещей – «наши страны тесно связаны историей, близостью культур, традиций и взаимозависимыми экономическими связями».

Он выразил уверенность в том, что новое поколение украинцев, родившееся в свободном, независимом государстве, уже не представляют себе иной жизни. «Для них такие понятия как независимость, верховенство права, приоритетность прав и свобод человека, право выбора, демократические ценности, не просто конституционные принципы. Это является философией их жизни в молодой европейской стране. Благодаря этому, украинская государственность не только состоялась – она стала необратимой и непреодолимой», - подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он заметил, что сегодня сформированы и работают дееспособное профессиональное правительство и парламентская коалиция, которые обеспечивают курс на утверждение Украины как уверенного в своих силах европейского государства.