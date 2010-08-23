На Днепре теплоход с 15 пассажирами и пьяным капитаном врезался в опору

Вчера на Днепре возле Монастырского острова в Днепропетровске прогулочный теплоход с 15 пассажирами под управлением пьяного 53-летнего капитана-механика столкнулся с железобетонной опорой и получил пробоину днища.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Теплоход удалось доставить к пристани МЧС, которая расположена на острове, и высадить пассажиров. После этого судно кормовой частью легло на грунт. Пострадавших нет.

Сегодня продолжаются аварийно-спасательные работы.

„Установлено, что капитан судна нарушил правила судоходства, находился на вахте один и руководил пароходом в состоянии алкогольного опьянения. За указанное правонарушение относительно капитана сотрудниками линейного отдела в речном порту составлен административный протокол по ч. 5 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление речными или маломерными судами судоводителями в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также капитана могут наказать общественными работами и административным арестом на 10-15 суток”, - говорится в сообщении.