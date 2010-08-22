Три университета получили статус национальных

Президентский указ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о предоставлении трем университетам статуса национального. Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, статус национального получили Николаевский государственный университет имени Сухомлинского, Одесский государственный медицинский университет и Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского.

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