Три университета получили статус национальных
12:05, 22 августа 2010Общество
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Президентский указ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о предоставлении трем университетам статуса национального.
Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, статус национального получили Николаевский государственный университет имени Сухомлинского, Одесский государственный медицинский университет и Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского.
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