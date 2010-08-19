Милиция задержала двух беглецов из спецшколы

В Винницкой области сотрудники милиции задержала двух беглецов спецшколы-интерната, которые совершили 9 краж.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД в области, 17-летний и 14-летний парни, находясь в детском оздоровительном лагере "Дружба" в селе Вовчок Немировского района, совершили побег.

Украв велосипеды, они путешествовали по районам Винницкой области, где крали еду и деньги. За три недели ребята украли почти 6,5 тыс. грн.

Беглецы после задержания свои поступки объяснили желанием свободной и взрослой жизни.

Сейчас решается вопрос о помещении беглецов в приемник-распределитель для детей как лиц, которые неоднократно оставляли место учебы и проживания.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.