Милиция задержала двух беглецов из спецшколы
18:37, 19 августа 2010Общество
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Мальчишки кради еду и деньги
В Винницкой области сотрудники милиции задержала двух беглецов спецшколы-интерната, которые совершили 9 краж.
Как сообщили УНИАН в ГУ МВД в области, 17-летний и 14-летний парни, находясь в детском оздоровительном лагере "Дружба" в селе Вовчок Немировского района, совершили побег.
Украв велосипеды, они путешествовали по районам Винницкой области, где крали еду и деньги. За три недели ребята украли почти 6,5 тыс. грн.
Беглецы после задержания свои поступки объяснили желанием свободной и взрослой жизни.
Сейчас решается вопрос о помещении беглецов в приемник-распределитель для детей как лиц, которые неоднократно оставляли место учебы и проживания.
По фактам краж возбуждены уголовные дела.
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