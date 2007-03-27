Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного убийства Курочкина

Прокуратура Киева возбудила криминальное дело по факту преднамеренного убийства российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил прокурор г. Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«Возбуждено уголовное дело за преднамеренное убийство (имеется в виду ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Идет осмотр места преступления. Все, что обнаруживается (доказательства – УНИАН), фиксируется", - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, М.КУРОЧКИН был застрелен сегодня во внутреннем дворе Святошинского районного суда г. Киева, который рассматривал уголовное дело, возбужденное против него по факту вымогательства. М.КУРОЧКИН умер от огнестрельного ранения в сердце. Также получил два огнестрельных ранения в брюшную полость сотрудник конвоя.

По предварительным данным, выстрелы были сделаны из дома, расположенного напротив суда.