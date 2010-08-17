В Днепропетровске подделывали туалетную бумагу

В Днепропетровске сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области прекратили деятельность подпольного завода по производству туалетной бумаги.

Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции.

Организовали подпольное производство двое жителей Днепропетровска в арендованном складском помещении. В производственном процессе были задействованы десять человек. Злоумышленники подделывали известные торговые марки бумаги.

Мощность производственной линии позволяла изготовлять свыше 10 тыс. рулонов туалетной бумаги в сутки.

Производство велось исключительно в ночное время. Распространялась готовая продукция на территории Днепропетровской области преимущественно в удаленных от областного центра городах и селах.

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято готовой продукции и товарно-материальных ценностей на общую сумму 150 тыс. грн. В отношении организаторов подпольного производства возбуждено уголовное дело.