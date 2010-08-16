Пожар на складах в Киеве наконец потушили

Сегодня в 5.40 был ликвидирован пожар на складах бытовой техники в Святошинском районе Киева, который вспыхнул вчера в 18.05.

Как сообщает пресс-служба МЧС, огнем уничтожены около 30 тыс. кв. м конструкций стен, перекрытия и бытовая техника, которая находилась в складском корпусе. Подразделениями МЧС спасены складские помещения и бытовая техника на площади около 20 тыс. кв. г. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 57 отделений Государственной пожарной охраны на основной и специальной технике и два отделения Государственного предприятия „Мобильний спасательный центр МЧС Украины”.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при выполнении огневых работ по ремонту кровли.