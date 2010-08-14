В Шостке горел завод Минпромполитики

Вчера в 15.20 в Сумской области на территории открытых складов для хранения тары Шосткинского казенного завода «Зирка» Министерства промышленной политики выявлен пожар, который из-за жаркой погоды и порывов ветра распространился на траву вокруг складов и лесную подстилку на площади около 1,5 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 21.10 восемь отделений Государственной пожарной охраны пожар ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена и повреждена деревянная, бумажная и металлическая тара на складах. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.