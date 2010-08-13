Кабмин сегодня может ввести квоту на экспорт пшеницы и ячменя

Правительство может ввести квоту на экспорт пшеницы и ячменя на уровне 5 млн. тонн суммарно.

Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 13 августа Кабинет министров Украины должен провести совещание о квотировании экспорта зерна. «Какое будет решение принято, мы не знаем. Но обсуждается сегодня вот такая цифра (5 млн. тонн ячменя и пшеницы – УНИАН)», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Как отметил эксперт, с учетом того, что данная мера может быть введена с 15 сентября, то на то время около 3 млн. тонн уже будет экспортировано и вместе с ожидаемыми 5 млн. тонн по квоте объемы экспорта составят около 8 млн. тонн.

Решение о квотировании экспорта кукурузы будет приниматься после того, как будет окончательно собран урожай. «Там, вроде, ситуация (с урожаем – УНИАН) неплохая, но потери определенные будут», - сообщил В.КЛИМЕНКО.

Относительно квотирования экспорта кукурузы, то, согласно предварительным данным УЗА, правительство пока не будет его вводить. «Кукурузу в этот режим квотирования планировалось включать, а теперь уже не планируется включать, хотя еще может что-то изменится по ходу совещания, которое будет проходить завтра и где будет приниматься окончательное решение», - отметил президент ассоциации.

Также В.КЛИМЕНКО подчеркнул, что квоты правительства могут изменяться в зависимости от ресурсов. «Если мы будем видеть, что ресурсов есть больше (для экспорта – УНИАН), то правительство будет вносить корректировки в размеры квот – увеличивать их, если в этом будет необходимость, и будет ресурс», - сказал он.

Кроме того, 11 августа УЗА и Аграрная конфедерация подписали меморандум с правительством о совместных действиях на рынке, однако данный меморандум не предусматривает квотирования экспорта зерна, сообщил В.КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в конце июля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения жатвы.