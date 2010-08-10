На Волыни работники МЧС обследовали 100 га бывшего военного полигона во Владимир-Волынском районе (земли Устилугского городского совета) на наличие там взрывоопасных предметов. Работы осуществляются во исполнение Плана реализации мероприятий Государственной целевой социальной программы противоминной деятельности МЧС Украины на 2009 – 2014 годы.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Волынской области, пиротехническая группа Главного управления МЧС Украины в Волынской области работает на этом полигоне уже на протяжении месяца. За это время найдено и обезврежено около сотни артиллерийских снарядов, гранат, патронов времен Великой Отечественной войны. Вместе с пиротехниками на полигоне постоянно работает пожарная автоцистерна с дежурной сменой пожарных, задание которых - не допустить возможного пожара в лесных насаждениях.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС Украины в области Виталия ГОРШКОВА, пиротехники работают в непростых условиях из-за высоких температурных показателей. Кроме того, работники группы пиротехнических работ одеты в тяжелые шлемы и бронежилеты.

Теперь работы по очистке территории продолжаются. После очистки полигона органы местного самоуправления планируют передать его в гражданское пользование.