За лесными пожарами следит высотная телеустановка

В Полтавской области для реагирования на возникновение лесных пожаров стали вести круглосуточное наблюдение с помощью высотной телеустановки.

Об этом журналистам сообщил начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юрий ТАРАНЕНКО.

По его словам, телеустановка находится в селе Яреськи Шишацкого района Полтавской области. Её высота - 25 метров, а теленаблюдение ведется до 30 километров. Обзор осуществляется на 360 градусов.

«Эта телеустановка может фокусировать нужное наблюдателю место и позволяет на большом расстоянии иметь точное представление о возникшем пожаре», - сказал Ю.ТАРАНЕНКО.

Он отметил, что такие видеоустановки в будущем появятся в каждом районе области, где существует потенциальная угроза лесных пожаров.

Кроме того, для борьбы с лесными пожарами в области подготовили более 500 тракторов с плугами и 37 тракторов с бочками заполненными водой.

Также для борьбы с пожарами в области закупят на 95 тыс. грн. топлива. Эти средства в области уже выделили из резервного фонда.