Под Киевом горят торфяники
11:59, 10 августа 2010Общество
1529 0
В двух районах
На данный момент в Киевской области продолжаются пожары торфяников в двух районах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Киевской области.
В частности, на данный момент продолжается горение торфяников в селе Ракивка (Вышгородский район) – 0,3 га и в селе Соснивка (Иванковский район) – 5 га.
Кроме того, МЧС ликвидировало возгорание торфяников в селе Озера Бородянского района и пгт Гостомель Ирпенского района.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter