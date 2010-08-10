Сегодня Клюев и Ефименко инспектируют аэропорт

10 августа в 16:00 первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО проинспектируют ход строительства и реконструкции объектов, задействованных в подготовке к чемпионату по футболу Евро-2012 в Международном аэропорту «Борисполь».

Как сообщает Правительственный портал, по окончанию состоится брифинг А.КЛЮЕВА и К.ЕФИМЕНКО.

Аккредитация представителей СМИ продолжается до 10:00 10 августа 2010 года по телефонам пресс-службы Минтранссвязи: 044-271-48-59, 271-40-44.