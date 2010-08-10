Москвичам посоветовали спрятать все лекарства в холодильник

Специалисты московского Департамента здравоохранения на своем сайте порекомендовали жителям столицы хранить все лекарства в холодильнике.

Такая рекомендация связана с тем, что температура воздуха не соответствует условиям хранения лекарственных средств – большинство из них рассчитаны на температуру окружающей среды до 25 градусов Цельсия. Особенно чувствительны к перегреванию инъекционные препараты, мази, гели и кремы.