Москвичам посоветовали спрятать все лекарства в холодильник
01:48, 10 августа 2010Общество
974 0
Особенно - чувствительные к перегреву
Специалисты московского Департамента здравоохранения на своем сайте порекомендовали жителям столицы хранить все лекарства в холодильнике.
Такая рекомендация связана с тем, что температура воздуха не соответствует условиям хранения лекарственных средств – большинство из них рассчитаны на температуру окружающей среды до 25 градусов Цельсия. Особенно чувствительны к перегреванию инъекционные препараты, мази, гели и кремы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter