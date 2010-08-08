Руководителей горотдела милиции подозревают в вымогательстве

В Сумской области разоблачены руководители одного из городских отделов милиции, которые принуждали местных предпринимателей оказывать ежемесячную финансовую «помощь» взамен на «крышевание» их бизнеса.

Как сообщил УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Сумской области Александр ЯЗЫКОВ, прокуратурой области проведена проверка по факту распространения в сети Интернет записи разговора начальника Ахтырского горотдела милиции и его заместителя по кадровому обеспечению с частным предпринимателем: руководители вступили во внеслужебные отношения с тремя частными предпринимателями, которые занимаются реализацией CD- и DVD-дисков на рынках Ахтырки. При содействии в осуществлении коммерческой деятельности милиционеры требовали оказывать им ежемесячную финансовую помощь для проведения ремонтных работ административного здания горрайотдела милиции. Предприниматели выполняли это требование: один с ноября 2009 по январь 2010 года передал заместителю начальника 4500 гривен, второй на протяжении октября 2009 - апреля 2010 гг., как непосредственно, так и через других лиц, - 2800 грн., третий за этот же период - 2200 грн.

«Мало того, что руководители горотдела милиции грубо нарушили требования Законов Украины «О милиции», «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел» и других нормативных документов, они еще и нанесли ощутимый удар по престижу и авторитету правоохранительных органов, в которых работают», - отметил А.ЯЗЫКОВ.

По данному факту начальнику ГУМВД Украины в Сумской области внесено представление с требованием о привлечении обоих должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также о нецелесообразности их пребывания на занимаемых должностях.