Водитель ”жигулей”, объезжая собаку, сбил четырёх женщин

В Крыму в одном из сел Раздольненского района водитель автомобиля ВАЗ-2106, объезжая собаку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть, осуществил наезд на людей, ожидающих на остановке автобус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, вследствие этого дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре женщины - 1946, 1961, 1964, 1969 годов рождения.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, бригада скорой помощи. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в центральную районную больницу.

По факту ДТП сейчас проводится расследование.