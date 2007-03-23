В Житомире в митинге в поддержку Гражданского движения “Народная самооборона” приняли участие около 4 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся на площади С.Королева, возле Житомирской облгосадминистрации.

Перед участниками митинга выступили лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО, народный депутат Украины и председатель движения «Европейская платформа для Украины» Николай КАТЕРИНЧУК, а также советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ.

На митинг также прибыли представители областных организаций политических партий. Так, на митинге реяли флаги СПУ, общественной организации «Антикриминальный выбор», УНСО, а также «Народной самообороны».

Перед началом митинга перед житомирянами с концертом выступили певица Мария БУРМАКА и группа «Мандры».

Основным лейтмотивом выступлений известных украинских политиков на митинге стала критика правительства Виктора ЯНУКОВИЧА за то, что он, по словам ораторов, перекупает народных депутатов и запугивает украинских бизнесменов, что составляет серьезную угрозу украинской демократии.

В частности, Н.КАТЕРИНЧУК заявил, что задачей гражданских движений “Народная самооборона” и “Европейская платформа для Украины” является консолидация общественности для защиты своих конституционных прав.

Также Н.КАТЕРИНЧУК высказался за необходимость проведения досрочных выборов в Верховную Раду, но в том случае, если состоится изменение избирательного законодательства. «Внеочередные выборы в ВР просто необходимы, но перед тем, как они состоятся, нужно изменить избирательную формулу», - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК также в очередной раз выразился за необходимость принятия новой Конституции.

После Н.КАТЕРИНЧУКА на сцену вышли лидеры «Народной самообороны» Т.СТЕЦЬКИВ и Ю.ЛУЦЕНКО. Они призвали людей присоединяться к «Народной самообороне» для установления контроля над властью.

Также Ю.ЛУЦЕНКО извинился перед избирателями СПУ за то, что руководство партии, по его словам, предало Майдан. «Как объяснить, что на той сцене в Киеве на Майдане стоял Александр МОРОЗ, а тысячи людей кричали «Слава!»… Как объяснить такое перерождение партии, не знаю», - сказал он.

После выступления он традиционно передал людям флаг с символикой «Народной самообороны», после чего прозвучал Гимн Украины.

После митинга Ю.ЛУЦЕНКО выступит в прямом эфире Житомирского областного телевидения.