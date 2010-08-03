Африканская чума угрожает Луганской и Донецкой областям

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины предупреждает об угрозе возникновения в стране африканской чумы, что плохо отразится на свиноводстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Госкомветмедицины Иван БИСЮК.

По его словам, в Российской Федерации на сегодня существует сложная эпизоотическая ситуация, в связи с чем африканская чума угрожает восточным областям Украины, в частности Луганщине и Донбассу. Потому эта зона находится под постоянным мониторингом.

И.БИСЮК выразил опасение, что в случае, если Украина столкнется с этой проблемой, она не сможет экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в частности зерно.

“В случае выявления болезни, в пределах двадцатикилометровой зоны усыпляются все свиньи”, - рассказал И.БИСЮК.

Кроме этого, он сообщил о существовании еще одной угрозы экспорта украинской продукции на европейский рынок - это увеличение динамики заболевания скота бешенством, вызванное недофинансированием со стороны государства.

“Сегодня в Украине обнаружено 883 неблагополучных пункта по бешенству, а это на 551 пункт больше, чем в прошлом году, - сказал И.БИСЮК. - С 2007 года в Украине была внедрена вакцинация от бешенства и динамика заболевания шла на спад, но в начале этого года были проблемы с финансированием, потому динамика заболевания ускорилась”.