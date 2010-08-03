У Прикарпатья теперь есть официальный представитель в Румынии

Ивано-Франковская область будет иметь своего официального представителя в уезде Марамуреш (Румыния).

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской областной госадминистрации.

По представленной информации, такой договоренности достигли в румынском городе Бая-Маре председатель Ивано-Франковской ОГА Михаил ВЫШИВАНЮК и председатель уездного совета Марамуреш Мирче МАН, которые подписали Протокол дополнений к Соглашению о сотрудничестве, заключенном 29 марта 2008 года.

В соответствии с подписанным протоколом, стороной - Ивано-Франковская ОГА (Украина) и уездным советом Марамуреш (Румыния) «предоставляют необходимое содействие»: для открытия международного пункта перехода через украинско-румынскую государственную границу Шибене (Украина) - Поениле-де-суб-Мунте (Румыния) «в пределах компетенции, определенной национальным законодательством Украины и Румынии»; соглашаются назначить официальных представителей Ивано-Франковской области в Марамурешском уезде и Марамурешского уезда в Ивано-Франковской области; создают рабочие группы из разных отраслей «с целью реализации положений Соглашения о сотрудничестве» и т. п.

По словам губернатора Прикарпатья, «имеется договоренность о том, чтобы каждый район Ивано-Франковской области дружил и сотрудничал с румынскими административными центрами, с тем, чтобы бизнесмены обоих регионов имели полную информацию о поле деятельности».

«Мы будем максимально поддерживать румынский бизнес, а они будут способствовать бизнесменам нашей области у себя дома, - заверил М.ВЫШИВАНЮК. - Для оперативного решения всех вопросов сотрудничества в Бай–Маре будет работать представитель Ивано-Франковской области, а у нас - представитель уезда Марамуреш”.