Дым в Киевской и Черниговской областях - от пожаров в России

Задымленность, возникшая в Черниговской области и сегодня в Киевской и непосредственно в Киеве, связана с пожарами на торфяниках в Московской области и в центральной части Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства Виктор ЧЕРВОНЫЙ.

«На сегодняшнее утро лесных пожаров в Украине нет… Пожаров в пределах Киевской, Черниговской области и даже Гомельской области Беларуси, тоже нет», - сказал он, отметив, что сегодня утром после выявления задымленности был осуществлен вертолетный облет территории Киевской области и никаких пожаров на торфяниках и в лесах выявлено не было.

«Поэтому мы сегодня с вами дышим дымом торфяников, которые горят в Московской области и в центральной России», - отметил В.ЧЕРВОНЫЙ.

По его словам, в отличие от России, в Украине сохранена и действует согласованная система предупреждения и ликвидации лесных пожаров, благодаря, в том числе, достаточному финансированию Гослесхоза.

Также заместитель председателя Гослесхоза проинформировал, что на данное время на границе Украины с Беларусью и Россией не наблюдается лесных пожаров.

В.ЧЕРВОНЫЙ отметил, что для предупреждения лесных пожаров в подчинении Гослесхоза находятся более 560-ти 36-метровых башен визуального наблюдения и еще свыше 40 башен оснащено камерами видеонаблюдения.

К наиболее пожароопасным регионам Украины относятся Луганская, Киевская, Донецкая, Черкасская, Днепропетровская области, а также Полесье.

По его словам, на данное время серьезных лесных пожаров в Украине не возникало, однако в Гослесхозе ожидают ухудшения ситуации из-за того, что в ближайшее время снижение температуры не предвидится. Учитывая это, работники лесного хозяйства призывают граждан быть максимально осторожными при обращении с огнем, находясь в лесах.

В то же время, в Гослесхозе не могут окончательно спрогнозировать, как долго будет продолжаться задымленность вышеуказанных территорий, поскольку все зависит от погоды, направления и силы ветра.