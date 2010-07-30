Застрелился заместитель начальника штаба танковой бригады
...во время обеденного перерыва
В Черниговской области застрелился офицер – заместитель начальника штаба танковой бригады.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел вчера, 29 июля, во время обеденного перерыва.
Заместитель начальника штаба 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в поселке Гончаровское Черниговской области, майор Г. застрелился из личного оружия – пистолета.
Как также стало известно, этот офицер был сыном генерала, который в свое время занимал высокую должность в Северном оперативном командовании, штаб которого дислоцировался в Чернигове.
У офицера остались жена и малолетний ребенок.
По факту самоубийства ведется расследование.