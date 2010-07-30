Застрелился заместитель начальника штаба танковой бригады

В Черниговской области застрелился офицер – заместитель начальника штаба танковой бригады.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел вчера, 29 июля, во время обеденного перерыва.

Заместитель начальника штаба 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в поселке Гончаровское Черниговской области, майор Г. застрелился из личного оружия – пистолета.

Как также стало известно, этот офицер был сыном генерала, который в свое время занимал высокую должность в Северном оперативном командовании, штаб которого дислоцировался в Чернигове.

У офицера остались жена и малолетний ребенок.

По факту самоубийства ведется расследование.