Антикризисная коалиция пополнилась двумя депутатами
18:36, 22 марта 2007Общество
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Об этом сообщил Мартынюк
В состав антикризисной коалиции вошли два новых народных депутата.
Об этом в ходе вечернего пленарного заседания парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.
Как передает корреспондент УНИАН, А.МАРТИНЮК сказал, что согласно личным заявлениям в антикризисную коалицию вошел член фракции «Наша Украина» Леонид ФЕДУН и член фракции БЮТ Александр ЕДИН.
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