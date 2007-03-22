Антикризисная коалиция пополнилась двумя депутатами

В состав антикризисной коалиции вошли два новых народных депутата.

Об этом в ходе вечернего пленарного заседания парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МАРТИНЮК сказал, что согласно личным заявлениям в антикризисную коалицию вошел член фракции «Наша Украина» Леонид ФЕДУН и член фракции БЮТ Александр ЕДИН.