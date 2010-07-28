В Тернополе праздновали годовщину Крещения Киевской Руси-Украины

В Тернополе сегодня прошли торжества по случаю 1022-й годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на набережной Тернопольского пруда возле памятного Креста состоялся молебен с участием представителей Украинской греко-католической церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви.

Представители духовенства призвали украинцев беречь и крепить христианскую веру, «которая подарена нам Богом через князя Владимира Великого - Крестителя Украины-Руси». Они отмечали, что вера и христианская мораль обязательно должны воплощаться в мыслях, словах и, главное, поступках каждого человека, и что «лишь такой практический действенный подход к религии может стать залогом реальных позитивных изменений в нашей жизни».

В молебне также приняли участие городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ, председатель облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК, председатель областного совета Алексей КАЙДА.

В своем выступлении Р.ЗАСТАВНЫЙ отметил, что основой христианской веры является любовь к Богу и ближним, «которые и должны стать основным принципом в повседневной жизни»..

В свою очередь, М.ЦЫМБАЛЮК отметил давние традиции и огромный потенциал Тернопольщины как духовного центра Украины. «Все святыни нашего края, в частности, Марийский духовный центр в Зарванице, Почаевская Лавра являются теми могучими факторами, которые могут и должны утверждать христианскую мораль в наших семьях и общественной жизни», – сказал губернатор.

А.КАЙДА призвал представителей духовенства приложить усилия для духовного единенья и создания в Украине единой христианской церкви.