В Закарпатье без воды оставили 7-тысячный город

В Закарпатской области из-за долгов отключили от электроэнергии водозаборные сооружения, которые снабжают питьевой водой районный центр Перечин.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила городской председатель Перечина Мирослава ГУРАНИЧ.

По ее словам, Перечинский район электрических сетей (РЭС) ОАО «Закарпатьеоблэнерго» прекратил подачу электроэнергии на водозаборные сооружения из-за задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 220 тыс. грн.

В результате этого без питьевой воды оказались более 7 тысяч жителей Перечина, Перечинская районная больница на 200 коек.

Кроме того, сейчас без питьевой воды и все детские сады города, в которых в целом находятся около 250 малышей.

М.ГУРАНИЧ назвала и причину задолженности за потребленную электроэнергию, которая возникла на протяжении последних 8 месяцев, с декабря 2009 года. «Проблема в том, что водозаборные сооружения, построенные в 2004-2009 годах для обеспечения питьевой водой города Перечина, до сих пор не сданы в эксплуатацию и не переданы на баланс города», - уточнила городской председатель.

Она также добавила, что в декабре 2009 года без ведома городского совета строительная организация подключила эти водозаборные сооружения к построенной трансформаторной подстанции, с момента подключения к которой при неизменных мощностях потребление электроэнергии возросло в 2-2,5 раза.