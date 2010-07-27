В Польше задержали украинца за кражу, совершенную 12 лет назад

В аэропорту города Вроцлав Республики Польша сотрудники Интерпола задержали 38-летнего уроженца Киевской области, который с 1998 года находился в розыске за совершение краж коллективного и индивидуального имущества в составе организованной преступной группы на территории Тульчинского района Винницкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Винницкой области.

В ОСО рассказали, что в мае 1998 г. в с.Бортники Тульчинского района задержанный вместе с тремя сообщниками, вступив в преступный сговор с целью совершения кражи, проникли в помещение склада птицесовхоза и похитили ядохимикаты на общую сумму более 150 тыс. грн.

Милиция задержала трех членов преступной группы, а четвертый - сбежал и все эти годы скрывался за границей.

В Польше он женился и воспитывал 5-летнюю дочь.

Теперь задержанный находится под арестом в Польше до экстрадиции.