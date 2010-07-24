Погода на воскресенье

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди, температура ночью 13-18°, днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории переменная облачность, преимущественно без осадков, только днем в Крыму, Приазовье и восточной части Украины местами кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°, на севере Левобережья до 35°.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе в отдельных пунктах 25-28 м/с.

В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 19-21°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 26-27°, в Днепре возле Киева 28°.