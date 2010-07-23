В ДТП погиб председатель райсовета Тернопольской области

В ДТП погиб председатель Подволочисского райсовета Тернопольской области 58-летний Богдан СТАДНИЦКИЙ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной Госавтоинспекции, авария произошла вчера около 23.00 в селе Каменки Подволочисского района.

По данным ГАИ, Б.СТАДНИЦКИЙ, управляя автомобилем «Дачиа Логан», по невыясненным пока причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру. От полученных травм он умер на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА и весь депутатский корпус облсовета выразили соболезнования семье погибшего.

Справка УНИАН. Б.СТАДНИЦКОГО четыре раза избирали депутатом районного совета, с сентября 1994 года он был руководителем Подволочисской РГА.