ГАИ просит водителей 4 дня не ездить через центр Киева

Столичная ГАИ просит водителей в течение четырех дней, 25, 26, 27 и 28 июля, когда в Киеве с визитом будет находиться патриарх Московский КИРИЛЛ, воздержаться от поездок через центр города.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве, запланированные во время визита мероприятия в основном будут проходить в центральной части города, поэтому, Госавтоинспекция и рекомендует водителям по возможности в отмеченные дни воздержаться от поездок через центр столицы.

Госавтоинспекция советует водителям, как и всегда в таком случае, быть внимательными, неуклонно придерживаться сигналов регулировщиков, требований дорожных знаков, а также не оставлять транспорт с нарушением правил парковки, говорится в сообщении.