Завтра столице обещают сильную жару

Завтра в западных областях Украины, Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 23 июля в Украине будет жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 26°; днем 29-34°, местами, кроме запада и юга, 35-37°. Без осадков, лишь в западных областях, Крыму и Приазовье местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области завтра сохранится сухая погода с температурой ночью 17-22°, днем сильная жара 35°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В столице 23 июля будет сухая погода с температурой ночью 20-22°, днем сильная жара 35°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

22 июля температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре возле Киева 28°.