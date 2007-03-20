Глава МЭК подал в суд на Президента Украины

Глава Международного экономического комитета (МЭК) Игорь ШАРОВ подал в суд на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно своего незаконного увольнения с должности члена Совета Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭК, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, И.ШАРОВ считает, что для его увольнения с указанной должности не было никаких оснований.

Напомним, И.ШАРОВ был назначен на должность члена Совета НБУ указом Президента от 9 октября 2000 года, а 28 февраля 2005 года был уволен вместе с другими членами Совета НБУ по президентской квоте.

Как отмечает пресс-служба МЭК, законодательством предусмотрено, что причинами увольнения члена совета НБУ могут быть: окончание срока, на который был избран член Совета (7 лет); личное желание члена Совета, при условии подачи письменного заявления; приостановление гражданства Украины членом Совета или выезд за границу на постоянное место жительства; вступление в законную силу обвинительного приговора суда в совершении криминального преступления.

По мнению И.ШАРОВА, также нет никаких оснований для увольнения его с должности по ст. 40-41 Кодекса законов о труде.