Половина россиян тратят все деньги (опрос)

Половина россиян тратят все деньги на текущее потребление и ничего не откладывают, говорится в результатах всероссийского опроса, сообщает РИА "Новости".

В июне 2010 года, также как и в октябре 2008 года, чуть менее четверти населения России сообщили, что у них были накопления. Однако в период между этими двумя датами этот показатель достигал более высоких значений - так, в октябре и ноябре 2009 года он составил 30%.

По сравнению с общероссийской выборкой группы россиян с высоким доходом характеризуются существенно более высокой долей сберегателей - так, в городах-миллионниках более половины опрошенных высокодоходных групп населения (57%) имеют накопления, однако величина этих накоплений не велика, и только 8% россиян, по их собственной оценке, могут прожить на свои накопления больше года. Среди высокодоходных групп населения этот показатель несколько выше - 17%.

С увеличением дохода, отмечают эксперты, растет склонность людей к сбережениям - так, в группе высокодоходных респондентов, жителей городов-миллионников, сберегают 80%, а тратят весь текущий доход на потребление только 16% опрошенных.

Самой популярной формой хранения текущих сбережений, как в среднем по России (39% опрошенных), так и по высокодоходным группам населения (30%), является хранение сбережений в наличных рублях. На втором месте - банковский вклад (23%). Еще 19% ответили, что кладут деньги на текущий счет.