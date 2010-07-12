Раскрыто 19 преступлений в аграрном секторе

В Винницкой области с начала года разоблачено 19 преступлений в аграрном секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областного управления милиции.

В частности, с начала года уже совершено 5 преступлений краж – завладение зерном кукурузы в количестве 100 тонн, похищение со склада 3 тонн семян люцерны, кража 740 кг селитры и другие.

Также задокументировано 6 преступлений, связанных с присвоением и растратой основных средств на сумму свыше 1 млн. грн. Так, служебные и должностные лица одного из сел Тростянецкого района, злоупотребляя служебным положением, присвоили сельхозтехнику в количестве 16 единиц на сумму 414 тыс. грн., которая находилась в платном пользовании, отметили в пресс-службе.

Разоблачено также 6 преступлений по факту незаконного предоставления в пользование земель сельхозназначения площадью свыше 400 га. Должностные лица Жмеринской райгосадминистрации путем составления заведомо неправдивых документов незаконно передали в аренду фермерскому хозяйству земельный участок Демидовского сельского совета площадью 400 га сроком на 49 лет, чем нанесли ущерб государству на 240 тыс. грн.

Разоблачена также преступная деятельность должностных лиц одного из предприятий Барского района, которые путем разных противоправных сделок с зерном нанесли государству ущерб на почти 3 млн. грн.