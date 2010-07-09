Украина подписала Конвенцию о взыскании алиментов на детей

Украина подписала Конвенцию о международном взыскании алиментов на детей и других форм семейного содержания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, подписание состоялось 7 июля в помещении Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды, выполняющего функции депозитария этого международно-правового инструмента.

Международная конвенция позволяет построить систему трансграничного сотрудничества по взысканию алиментов. Конвенция разрабатывалась таким образом, чтобы объединить максимальную эффективность механизма международного взыскания алиментов с гибкостью, необходимой для ратификации наибольшим количеством государств. При ее разработке учитывался многолетний опыт исполнения существующих инструментов в этой сфере - Конвенции о признании и выполнении решений по обязательствам о содержании 1973 года и Нью-Йоркской Конвенции о взыскании алиментов за границей 1956 года.

Кроме того, конвенцией регулируется сотрудничество по вопросам международного взыскания алиментов государственных органов тех стран, которые присоединились к соглашению. Созданы возможности не только для признания и выполнения за границей решений о взыскании алиментов, но и для обращения с соответствующими заявлениями для принятия решения к другому государству.

Конвенцией учитываются возможности использования современных технологий для упрощения сотрудничества.

Минюст Украины будет осуществлять подготовку предложений о ратификации конвенции нашим государством.

На сегодняшний день, кроме Украины, конвенцию уже подписали Норвегия, США и Буркина Фасо.