В Виннице откроют Консульский пункт Польши

В Виннице 20 марта начнет работу Консульский информационный пункт Республики Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкого городского председателя, такая договоренность была достигнута во время встречи мэра города Владимира ГРОЙСМАНА и генерального консула Польши в Киеве, советника-министра Сильвестра ШОСТАКА.

В информационном пункте нельзя будет получить визу в Польшу, но каждый третий вторник месяца работники Генерального консульства Польши будут предоставлять информацию по визовым, паспортным, юридическим, гражданским и другим вопросам.

По словам В.ГРОЙСМАНА, власти Винницы и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы в городе открылось Консульство Республики Польша.