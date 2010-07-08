В Новой Каховке нашли ящик с ураном

В Новой Каховке Херсонской области на бывшем монтажно-заготовительном заводе 7 июля рабочие во время уборки в лаборатории обнаружили свинцовый ящик с 16 г урана в капсуле весом 16 кг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Херсонской области.

Были проведены замеры радиационного фона. При закрытом ящике показатели гамма-излучения составили 32 микрорентген в час, при открытом - 762 микрорентген в час.

Ящик с ураном охраняется, решается вопрос его утилизации специалистами фирмы "Родон" (Одесса). Угроза местному населению отсутствует.