Пять человек погибли в катастрофе Ту-134 в Самаре

В Самаре (Российская Федерация) в субботу утром при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ту-134, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, сообщили представители местного управления МЧС РФ, в результате катастрофы погибли пять человек, 51 пострадал.

"Самолет, выполнявший рейс Сургут-Самара, совершил жесткую посадку. В результате развалился фюзеляж машины", - сообщили в МЧС. Всего на борту самолета находились 57 человек.

Подробности происшествия уточняются.