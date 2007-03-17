Пять человек погибли в катастрофе Ту-134 в Самаре
10:41, 17 марта 2007Общество
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Жёсткая посадка стала чрезмерно жёстко
В Самаре (Российская Федерация) в субботу утром при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ту-134, сообщает РИА «Новости».
По предварительным данным, сообщили представители местного управления МЧС РФ, в результате катастрофы погибли пять человек, 51 пострадал.
"Самолет, выполнявший рейс Сургут-Самара, совершил жесткую посадку. В результате развалился фюзеляж машины", - сообщили в МЧС. Всего на борту самолета находились 57 человек.
Подробности происшествия уточняются.
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