Погода на сегодня и до 21 марта

Сегодня в Украине сохранится теплая с небольшими осадками погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ночью на севере Левобережья, днем в Украине, кроме южной части, ожидается небольшой дождь.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях местами 1-3° мороза; днем 5-10° тепла, в прикарпатских областях и в Одесской области 11-16° тепла. На Закарпатье: ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

18-19 марта сохранится переменная облачность. 18 марта временами небольшие осадки (в южной и восточной части умеренные), преимущественно в виде дождя, в Карпатах - мокрого снега; 19 марта без существенных осадков, лишь на крайней западе страны небольшой дождь.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, 19 марта в восточных областях 2-4° мороза; днем 4-9° тепла, 18 марта в южных областях и в Крыму, 19 марта на большей части территории страны 9-14° (19 марта на Прикарпатье и в Одесской области местами до 17°). На Закарпатье: временами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла (в горах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла).

20-21 марта преимущественно без осадков, лишь днем 20 марта в западных областях, на протяжении суток 21 марта на Правобережье Украины пройдут дожди (ночью на западе с мокрым снегом).

Температура ночью 1-7° тепла, в южной части до 9°, 21 марта на западе от 3° тепла до 2° мороза; днем 9-15° тепла, в южной части до 17°, в западных областях 20 марта 5-10°, 21 марта 2-7° тепла. На Закарпатье: дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; в горах дождь с мокрым снегом, температура в течение суток около 0°.

Сегодня в Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9°; по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

18-19 марта сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью 18 марта небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный с переходом в южный, 7-12 м/с, 18 марта местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 18 марта 4-9° тепла, 19 марта 9-14°.

20-21 марта в столице и области преимущественно без осадков, лишь днем 21 марта дождь. Температура ночью 1-6° тепла; днем 9-14°.