Черноморский судостроительный завод приглашает СМИ на спуск нового судна

21 марта 2007 года в 12.00 на ГАХК «Черноморский судостроительный завод» г. Николаев, состоится торжественная церемония спуска на воду нового судна. В связи с этим событием пресс-служба ЧСЗ приглашает заинтересованные СМИ и журналистов в пресс-тур. Проезд и питание за счет приглашающей стороны. Сбор 20 марта 2007 года в 23.30 перед зданием Информационного агентства УНИАН. Для участия в пресс туре требуется аккредитация. Телефон для аккредитации 8 050 623 58 28.