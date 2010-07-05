Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 4 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,79 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 9,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-9,87 грн./евро, по продаже – в пределах 9,90-10,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 июля почти не изменился и сегодня составляет 0,2448/0,2551 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2510 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,78 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 9,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,65-9,87 грн./евро, по продаже – в пределах 9,90-10,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня незначительно понизился по сравнению с 4 июля – до 0,2441/0,2552 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2510 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,65/10,00 грн., рубль – 0,2200/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,925 грн., евро – 9,70/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,75/10,00 грн., рубль – 0,2480/0,2560 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9105, к евро – 9,926095, к российскому рублю – 0,25359.