В Харьков на борьбу с Луценко приехала Богатырева

Милиция старается сорвать или помешать проведению в Харькове встречи народных депутатов с избирателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Харькове заявил народный депутат Давид ЖВАНИЯ.

По его словам, то, что в настоящее время происходит в Харькове на площади Розы Люксембург, где в 17.00 должен начаться митинг с участием народных депутатов Украины и лидером общественного движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО – это отработанный сценарий не допустить или помешать проведению этого мероприятия.

Д.ЖВАНИЯ подчеркнул, что «милиция абсолютно сценарно совместно с городскими властями в деталях отработали план срыва митинга». При этом он сообщил, что милицейское руководство Харькова «постоянно созванивается с заместителями министра внутренних дел Украины», а также с городским руководством. По словам Д.ЖВАНИИ, в Харькове сейчас находится координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА, которая прибыла в город накануне с группой народных депутатов от фракции Партии регионов.

«Вчера мы просили, чтобы во время проведения нашей встречи с жителями Харькова не было никаких провокаций. Но то, что сейчас творится, кроме как запланированная провокация, назвать нельзя. Милиция специально расставила колонны своих сотрудников, чтобы не допустить людей на площадь. Поэтому могу заявить, что городские власти Харькова с помощью милиции четко отрабатывают партийное задание», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

На площади Розы Люксембург в настоящее время находится также председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, на площади Розы Люксембург в Харькове, где лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО и народные депутаты Давид ЖВАНИЯ и Николай КАТЕРИНЧУК будут проводить встречу с избирателями и митинг, правоохранительные органы принимают беспрецедентные меры безопасности. На площади присутствуют около тысячи милиционеров, которые разделили площадь на сектора и выставили правоохранителей в цепь по всему периметру площади.