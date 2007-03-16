Гендиректора Укрспецэкспорта удивляет заявление Януковича

По итогам 2006 года Государственная компания «Укрспецэкспорт» в три раза увеличила объемы экспорта в Россию вооружений и военной техники (ВВТ), произведенных предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК.

При этом он отметил, что его удивляет заявление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, прозвучавшее 12 марта на совещании Кабмина по вопросам реформирования ОПК, относительно снижения в 2006 году объемов военно-технического сотрудничества (ВТС) между Украиной и РФ. «Обидно, что премьер-министр страны опирается на информацию людей, которые, мягко говоря, не компетентны, тогда как представители МИДа и представители разведок знают, что 2006 год является достаточно успешным в отношении украинско-российского ВТС. У нас не принято говорить о конкретных цифрах, но я могу сказать, что рост экспорта украинских ВВТ в Россию, по отношению к 2005 году, вырос на 300%», - отметил С.БОНДАРУК.

Он также сообщил, что, в целом темпы роста объемов торгово-посреднической деятельности «Укрспецэкспорта» в 2006 году составили 16% в сравнении с 2005 годом. Согласно информации С.БОНДАРЧУКА, в 2006 году 44% экспорта ВВТ, осуществленного компанией, пришлось на страны СНГ, 29% - на страны Азии, 19% спецтехники было поставлено в Африку, а на Европу и Америку пришлось по 5% и 3%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в ходе совещания, посвященного проблемам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что «ежегодно сотрудничество с Россией в области ВТС у нас уменьшается и динамика этого явления стойкая».

Справка УНИАН. Госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» была создана постановлением Кабинета Министров Украины 9 октября 1996 г. «Укрспецэкспорт» управляет пятью дочерними компаниями и за годы работы реализовал на мировом рынке вооружений продукции и услуг военного и специального назначения на сумму около 3 млрд. долл.