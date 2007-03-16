Запорожская налоговая заставит платить подоходный... со взяток

Сотрудники подразделений Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области начали собирать налоги со взяточников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНАУ в Запорожской области, решение о взимании налогов с граждан, уличенных в получении взятки, было принято в полном соответствии с требованиями действующего украинского законодательства.

По данным пресс-службы, согласно Закону Украины "О налоге с доходов физлиц" взятка в сумме, доказанной обвинительным приговором суда, определена как статья дохода (пункт 4.2.16) и облагается налогом независимо от меры наказания, определенной судом.

Запорожское облуправление ГНАУ разослало по всем районным инспекциям задания взять в судах копии всех судебных приговоров взяточникам. «В результате данной работы в список жителей Запорожской области, обязанных оплатить налог с суммы дохода в виде взятки, попали 44 человека", - рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, большая часть взяточников - должностные лица: медработники, сотрудники военкоматов, санитарно-эпидемической службы, производства и коммунальной сферы (ПРЭЖО, теплосетей и т.д.)

Сумма взятки, с которой они должны в срок до 31 марта оплатить 13%-ый подоходный налог, колеблется от 200 грн. до 3 тыс. дол.

"Около половины всех осужденных взяточников уже заполнили декларацию о доходах и оплатили необходимые суммы", - сообщили в пресс-службе ГНАУ в Запорожской области.