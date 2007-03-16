Черкащанка сдавала в аренду собственного младенца

Прокуратура Приднепровского района Черкасс возбудила в отношении жительницы села Вергуны Черкасского района уголовное дело по факту втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность.

Как сообщила УНАИН помощник прокурора Приднепровского района Черкасс Наталия БЕРКОВСКАЯ, 38-летняя мать двух детей вынудила попрошайничать на Центральном рынке Черкасс 15-летнюю односельчанку, которой сдавала “в аренду” собственного младенца, которому не исполнилось и года.

По словам Н.БЕРКОВСКОЙ, работники милиции неоднократно задерживали подозреваемую на Центральном рынке Черкасс за попрошайничание.

С начала года женщина вовлекла в попрошайничание 15-летнюю односельчанку. По словам Н.БЕРКОВСКОЙ, деньгами, заработанными попрошайничанием, девушка делилась с матерью одолженного младенца. Сама же она по окончании 9 классов нигде не училась и самостоятельно попрошайничала в областном центре.