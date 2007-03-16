Милиция взяла в осаду место встречи Луценко с избирателями

В Харькове на площади Розы Люксембург, где лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО и народные депутаты Давид ЖВАНИЯ и Николай КАТЕРИНЧУК будут проводить встречу с избирателями и митинг, правоохранительные органы принимают беспрецедентные меры безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади присутствуют около тысячи милиционеров, которые разделили площадь на сектора и выставили правоохранителей в цепь по всему периметру площади.

Харьковчане, которые собираются на митинг, который начнется в 17.00, выражают возмущение по поводу того, что мероприятие перенесено из площади Свободы на небольшую площадь Розы Люксембург, которая со всех сторон окружена автотранспортными магистралями.

На площадь уже прибыл Д.ЖВАНИЯ и губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ.

Н.КАТЕРИНЧУК и Ю.ЛУЦЕНКО находятся пока еще в районе площади Свободы и появятся на месте проведения митинга перед его началом.