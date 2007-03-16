Доходы Ющенко выросли почти в пять раз - декларация

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обнародовал свою декларацию о доходах за 2006 год.

Соответствующие сведения о доходах, ценных бумагах, недвижимом и ценном имуществе и вкладах в банках Президента Украины и членов его семьи, размещены на официальном сайте главы государства.

Общая сумма совокупного дохода Президента Украины составляет 1141382,77 грн. Из них заработная плата - 489080,25 грн., дивиденды, проценты, роялти - 147428,77 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторского вознаграждения - 504873,75 грн.

При этом общая сумма совокупного дохода членов семьи Президента Украины составляет 462178,1 грн. Из них дивиденды, проценты, роялти - 80103,1; доходы от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности - 285115; доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 96960 грн.

Среди обязательств финансового характера, в том числе за рубежом, в декларации указано, что Президент уплатил в Украине на содержание имущества 54477,59 грн., члены его семьи - 108990,5 грн., в том числе 84405,85 грн. - за границей.

Среди недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, Президентом задекларированы земельные участки общей площадью 131385 кв. м; жилой дом на 656,7 кв. м; квартира на 371,9 кв. м. Членами его семьи задекларированы земельные участки общей площадью 1633,5 кв. м и квартира - 300 кв. м.

Согласно декларации, Президент Украины и члены его семьи не владеют транспортными средствами.

В разделе о сведениях о вкладах в банках, ценные бумаги и другие активы указано, что номинальная стоимость приобретенных Президентом ценных бумаг составляет 236 грн., а сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях - 1341318,2 грн. Номинальная стоимость ценных бумаг (за границей), приобретенных членами семьи Президента, составляет 2020000 грн.; размер вкладов (паев) в фонды уставных (паевых) предприятий, учреждений, организаций составляет 13100 грн.; сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях (за границей) - 1180361,75 грн.

В декларации указано, что к членам семьи Президента Украины относятся его жена Екатерина ЮЩЕНКО, дочки София и Христина и сын Тарас.

Как сообщал УНИАН, в 2005 год общая сумма совокупного дохода Президента Украины составляла 288020,40 грн.