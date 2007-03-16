14-летний ученик на перемене ударил ножом шестиклассницу
15:14, 16 марта 2007Общество
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Школьницу забрали в больницу
14-летний ученик Чернецкой общеобразовательной школы Николаевского района Львовской области во время перерыва прямо в школьном классе набросился с ножом на шестиклассницу этой же школы, нанеся 12-летней девочке ножевое ранение.
Как сообщил УНИАН источник в Николаевском райотделе внутренних дел, обстоятельства данного инцидента расследуются работниками милиции, школьница госпитализирована в больницу.
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