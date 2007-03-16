14-летний ученик на перемене ударил ножом шестиклассницу

14-летний ученик Чернецкой общеобразовательной школы Николаевского района Львовской области во время перерыва прямо в школьном классе набросился с ножом на шестиклассницу этой же школы, нанеся 12-летней девочке ножевое ранение.

Как сообщил УНИАН источник в Николаевском райотделе внутренних дел, обстоятельства данного инцидента расследуются работниками милиции, школьница госпитализирована в больницу.