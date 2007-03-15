Червоненко с Васадзе догонят и перегонят Ferrari

Председатель Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО инициирует серийный выпуск спортивного автомобиля на Запорожском автомобилестроительном заводе.

Как сообщили УНИАН со ссылкой на губернатора в пресс-службе Запорожской ОГА, на сегодняшний день ЗАО "ЗАЗ" "совместно с облгосадминистрацией наработаны намерения организовать вместе с Украинской федерацией автомобильного спорта создание серийного спортивного автомобиля на базе платформы "Ланос".

"Сейчас готовится официальный документ", - сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Информацию об инициативе Е.ЧЕРВОНЕНКО на ЗАО «ЗАЗ» подтвердили, однако отметили, что "на сегодняшний день каких-либо договоренностей в документальной форме не существует".