Ющенко запретил строить высотки в центре Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ, которым запрещается застройка центральной исторической части Киева высотными домами и нестандартными архитектурными формами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

“Президент подписал Указ, которым поручил Киевской городской государственной администрации навести порядок в этом вопросе, запретить строительство высоток и нестандартных архитектурных форм в центральной исторической части Киева”, - сказал В.БОНДАРЬ.

По его словам, Президент поручил КГГА четко закрепить границы исторической части Киева.

Также в Указе есть пункт, в котором Кабинету Министров поручается упорядочить вопрос застройки центральных частей других городов Украины, создания зон отдыха и зеленых зон.

Перед изданием Указа, по словам В.БОНДАРЯ, Президент неоднократно в устной форме обращался к руководству столицы по этому поводу, “но когда он понял, что реакция не очень однозначна, вынужден был применить свое законное право - издать Указ и навести в этом вопросе порядок”.

Отдельно В.ЮЩЕНКО поручил прокуратуре осуществить в трехмесячный срок проверку законности застройки исторического центра Киева. “Все решения, которые выдавались по исторической части, должны быть пересмотрены, проанализированы”, - сказал В.БОНДАРЬ.

По информации Секретариата Президента, на сегодня в центральной части Киева возведено и получено разрешение на сооружение около 100 объектов, которые нарушают архитектурную целостность города. Также киевская власть планирует выдать разрешения на строительство еще 50 объектов.