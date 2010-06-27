В ЮАР облава на проституток из Восточной Европы

23:48, 27 июня 2010
Общество
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Теневая сторона Чемпионата по футболу

Южноафриканская полиция задержала 17 сутенеров и более 30 проституток во время зачистки в стриптиз-клубе "Арабески" в Кейптауне, сообщает Террикон. Большинство танцовщиц оказались из России, Украины и Болгарии. Они нелегально оказались в Южной Африке, с тем чтобы заработать во время Чемпионата мира по футболу.

Девушки из Восточной Европы резко сократили доходы аборигенок, зарабатывающих "древнейшей профессией" и, вероятнее всего, именно они настучали в правоохранительные органы на конкуренток.

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